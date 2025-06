Italia Bergomi promuove Gattuso | Il ct sia lasciato libero di esprimersi Alla Nazionale manca un vero 10

Beppe Bergomi, icona del calcio italiano, si schiera a favore di Gennaro Gattuso, auspicando che il nuovo commissario tecnico possa esprimersi senza pressioni e restrizioni. Con la sua esperienza e passione per la maglia azzurra, l’ex difensore invita a concedere più libertà agli allenatori, sottolineando l’importanza di un vero 10 per rinvigorire il nostro calcio. Gattuso sarà incoronato...

Milano, 15 giugno 2025 – In attesa dell’annuncio di Gattuso sulla panchina degli azzurri, ormai imminente, lo ‘Zio d’Italia’ è positivo e invoca meno pressione per gli allenatori che “vanno lasciati liberi di esprimersi”. Beppe Bergomi è uno degli eroi di Madrid, difensore di quella Nazionale che nel 1982 ha compiuto l’impresa portando a casa il terzo Mondiale e che da allora è rimasta nel cuore di tutti. Bergomi, Gennaro Gattuso sarà incoronato ct della Nazionale. “Ormai manca solo l’annuncio, penso possa fare bene, ma gli allenatori vanno lasciati liberi di esprimersi. Lui è giovane e soprattutto sta bene in questo momento ed è un fattore importante”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net