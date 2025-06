Italia Assocamerestero | a Cosenza la 34esima Convention Mondiale

Italia Assocamerestero torna a Cosenza con la 34ª Convention Mondiale, un evento di risonanza internazionale che mette in mostra il dinamismo delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. Un’occasione unica per rafforzare le relazioni, scoprire nuove opportunità e promuovere l’eccellenza del nostro sistema imprenditoriale nel mondo. La presenza di leader globali e stakeholder di rilievo rende questo appuntamento imperdibile per chi desidera contribuire allo sviluppo dell’Italia all’estero.

La Camera di Commercio di Cosenza e Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere e Promos Italia, organizzano la 34ª edizione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), un appuntamento strategico che riunisce i Segretari Generali e i Presidenti delle 86 CCIE attive in 63 Paesi. Una rete globale al servizio dell’Italia che, ogni giorno, promuove il tessuto imprenditoriale nazionale e l’eccellenza del Made in Italy nei mercati internazionali. La Convention, in programma dal 21 al 23 giugno a Cosenza, si conferma come uno spazio privilegiato di confronto e dialogo in cui la rete camerale italiana all’estero entra in contatto con istituzioni, associazioni di categoria, enti territoriali e imprese, rafforzando alleanze e aprendo nuove traiettorie di collaborazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Oggi a Cosenza è stata presentata la 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, in programma dal 21 al 23 giugno 2025. L'evento, promosso dalla Camera Commercio Cosenza, in collaborazione con Assocamerestero, Unionca

