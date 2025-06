Italia arriva l’ufficialità | Gattuso è il nuovo ct della Nazionale Il comunicato

L’Italia annuncia con entusiasmo il nuovo capitolo della sua storia calcistica: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha confermato l’incarico affidato all’ex campione, pronto a guidare gli Azzurri verso traguardi ambiziosi. Un volto carismatico e determinato che rappresenta una speranza di rinascita e successo. La squadra e i tifosi attendono con fiducia il suo primo passo sulla panchina azzurra.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

"Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale" ? Riccardo Montolivo non condivide particolarmente la scelta del nuovo ct: "Non vedere l'Italia per la terza volta consecutiva

