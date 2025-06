Ita Airways e Lufthansa | stop ai voli per Tel Aviv fino al 31 luglio

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, anche il settore aereo si trova costretto a fare i conti con le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Ita Airways e Lufthansa hanno deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio, una scelta che riflette la delicatezza della situazione e l’impatto sulla mobilità . Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa decisione e quali ripercussioni potrebbe avere sul traffico aeroportuale italiano.

La guerra in Medio Oriente torna a farsi sentire anche in Italia. A causa del conflitto in corso tra Israele e Iran, Ita Airways e le compagnie del gruppo Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per Tel Aviv con partenza dall’aeroporto di Fiumicino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ita Airways e Lufthansa: stop ai voli per Tel Aviv fino al 31 luglio

Alla luce delle circostanze attuali, le compagnie del Gruppo Lufthansa hanno deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio. ITA Airways estenderà la sospensione dei voli da Tel Aviv fino al 31 luglio, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il Vai su X

#Ita Sospesi voli da e per Roma-Tel Aviv fino al #31luglio. Analoga decisione per le compagnie del gruppo Lufthansa. Lo si apprende dal sito web ufficiale della compagnia. I voli Ita erano già stati annullati fino al #6luglio. Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, Ita Airways sospende i voli da Roma a Tel-Aviv; Roma Fiumicino-Tel Aviv, stop ai voli Ita Airways fino al 31 luglio; Roma-Tel Aviv, i cieli si chiudono: sospesi i voli Ita Airways e Lufthansa per motivi di sicurezza.

Ita Airways sospende i voli Roma-Tel Aviv fino al 31 luglio - In seguito all'inasprirsi del conflitto tra Israele e Iran, la compagnia di bandiera italiana ha deciso di bloccare tutti i collegamenti in linea con la decisione del gruppo Lufthansa, per motivi di s ... Come scrive rainews.it