Israele un missile sventra un edificio residenziale a Tel Aviv

Tensione alle stelle in Medio Oriente: un missile ha sventrato un edificio residenziale a Tel Aviv, scatenando paura e caos tra i civili. Dopo gli attacchi iraniani seguiti ai raid israeliani in Iran, la regione si trova di nuovo sull'orlo di una crisi senza precedenti. I servizi di emergenza sono al lavoro, ma cosa riserverĂ il futuro in questo scenario di conflitto e tensione internazionale?

Un missile provoca devastazione in un edificio residenziale a Tel Aviv, attaccata nuovamente domenica all’alba dall’Iran, dopo i raid israeliani contro le infrastrutture nucleari e militari in Iran. I servizi di emergenza sono intervenuti per verificare la presenza di feriti sotto le macerie. Il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha reso noto che gli attacchi lanciati da venerdì dall’Iran contro il territorio israeliano hanno causato la morte di 13 persone, tra cui tre bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, un missile sventra un edificio residenziale a Tel Aviv

