Israele sotto i missili azzera vertice 007 Pasdaran Tv di Teheran | Khamenei in un bunker con la famiglia

Israele, sotto i colpi di missili e attacchi incessanti, vive momenti di grande tensione mentre le vittime si moltiplicano da entrambe le parti. I bilanci drammatici, con oltre 400 morti in Iran e almeno 6 in Israele, testimoniano la gravità di un conflitto che rischia di infiammare l’intera regione. Khamenei, guida suprema iraniana, si Nasconde in un bunker con la famiglia: un’immagine di alta tensione e incertezza.

Il conto delle vittime, in Israele e in Iran, continuato a salire: con un bilancio drammatico in Iran che avrebbe superato i 400 morti, ma anche nello Stato ebraico la notte del sabato è stata la piĂą cruenta: almeno 6 morti e 180 feriti in un raid condotto contro Bat Yaman, cittadina di mare vicino a Tel Aviv. Secondo una Tv iraniana, la "guida suprema", Khamenei, sarebbe stato trasferito in un bunker con la famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Israele, sotto i missili, azzera vertice 007 Pasdaran. Tv di Teheran: “Khamenei in un bunker con la famiglia”

Ali Khamenei riceve aggiornamenti regolari: Iran promette risposta a Israele - Le tensioni in Medio Oriente si intensificano mentre Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, riceve aggiornamenti regolari sulla situazione.

L'ayatollah Ali Khamenei ha promesso agli iraniani la vittoria su Israele. "La Repubblica Islamica trionferĂ sul regime sionista, per volontĂ di Dio", ha detto la guida suprema nell'Iran nel discorso televisivo con cui ha annunciato la rappresaglia dopo l'attacco isr Vai su Facebook

Ancora missili verso Israele, Idf colpisce aeroporto di Mashhad. Uccisi 14 scienziati nucleari - Il primo ministro britannico Keir Starmer lavorerà con gli altri leader del G7 per incoraggiare la de-escalation; Israele - Iran, la guerra in diretta | Nuova raffica di missili iraniani su Israele, forti esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. L'Iran: «Attaccato un edificio del ministero degli esteri a Teheran». Netanyahu: «Eliminati vertici dei Pasdaran»; Guerra Iran-Israele, giorno 3: nuovi raid su Teheran, missili su Israele, colpite Haifa e il centro del paese, 10 morti, 200 feriti e 20 dispersi.

