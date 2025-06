Israele sollecita Trump a unirsi alla guerra contro l' Iran per fermare il nucleare

Le tensioni tra Israele e Iran salgono alle stelle, con Israele che sollecita l'amministrazione Trump a unirsi alla lotta contro il programma nucleare iraniano. In un momento di crescente preoccupazione globale, le recenti richieste israeliane rivelano un possibile cambio di strategia internazionale. La posta in gioco è alta: il futuro della stabilità mediorientale potrebbe dipendere dalle decisioni delle prossime ore. Resta aggiornato su sviluppi così cruciali per la pace mondiale.

Israele ha chiesto nelle ultime 48 ore all'amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Lo riporta Axios citando due fonti israeliane. Un funzionario israeliano ha riferito ad Axios venerd√¨ che gli Stati Uniti avrebbero potuto unirsi all'operazione e che il presidente Donald Trump nelle sue recenti conversazioni con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che gli Usa lo avrebbero fatte se fosse stato necessario. Un funzionario della Casa Bianca ha smentito la possibilit√† venerd√¨, ma oggi un alto funzionario dell'amministrazione ha lasciato la porta aperta alla possibilit√†. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Israele sollecita Trump a unirsi alla guerra contro l'Iran per fermare il nucleare

In questa notizia si parla di: trump - unirsi - israele - guerra

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato gli iraniani a unirsi contro quello che ha definito un "regime malvagio e oppressivo", affermando che Israele √® impegnato in "una delle pi√Ļ grandi operazioni militari della storia". "√ą giunto il momento p Vai su Facebook

Axios, Israele chiede a Usa di unirsi a guerra contro Iran; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Axios: Israele ha chiesto agli Usa di unirsi nella guerra contro l'Iran; Guerra Israele-Iran, ondata di missili da Teheran: tre morti e 14 feriti in Galilea. Caccia israeliani colpisc.

Israele sollecita Trump a unirsi alla guerra contro l'Iran per fermare il nucleare

Segnala quotidiano.net: Israele chiede agli USA di unirsi contro l'Iran per distruggere il sito nucleare di Fordow, ma la Casa Bianca resta cauta.