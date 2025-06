Israele sirene per missili dall' Iran

In un clima di crescente tensione, Israele si prepara a fronteggiare una nuova offensiva proveniente dall'Iran. Le sirene di allarme risuonano in tutto il paese, da Tel Aviv a Gerusalemme, mentre i bombardamenti si intensificano. La regione si trova nuovamente sul filo del rasoio, con risposte militari che si fanno sempre più decise. La sicurezza nazionale è messa alla prova: quale sarà il prossimo passo?

15.43 Le sirene di allarme hanno suonato in diverse zone di Israele per una nuova ondata di missili dall'Iran. Le sirene anche in Golan e Cisgiordania. Allarmi attivati a Tel Aviv e a Gerusalemme, dove si sono segnalate esplosioni. Secondo quanto riferiscono fonti militari, sono state lanciate decine di missili dalla Repubblica islamica e gli attacchi si stanno intensificando. L'esercito israeliano ha comunicato di essere impegnato nell'intercettazione dei razzi in volo e ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: missili - sirene - israele - iran

Israele, risuonano le sirene a Gerusalemme per missili da Yemen - Le sirene d’allarme sono risuonate questa mattina a Gerusalemme per due missili lanciati dallo Yemen, intercettati dai sistemi di difesa israeliani.

Ancora una notte di guerra tra Israele e Iran, con Teheran che lancia missili su Israele. Sirene a Tel Aviv, un missile è caduto anche a Gerusalemme. Si registrano almeno otto morti e centinaia di feriti. Vai su Facebook

Ancora una notte di guerra tra Israele e Iran, con Teheran che lancia missili su Israele. Sirene a Tel Aviv, un missile è caduto anche a Gerusalemme. Si registrano almeno otto morti e centinaia di feriti. - X Vai su X

Decine di missili verso Israele. Le sirene in tutto il Paese: civili nei rifugi - Terza notte di guerra, a Teheran in fiamme i depositi di petrolio (Video); Guerra Israele-Iran, in Iran oltre 200 morti da inizio raid. Colpito centro Teheran. LIVE; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

Raid israeliani suTeheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv e Gerusalemme, missili dall'Iran - Trump: 'Colpiremo l'Iran con tutta la forza se ci attaccasse' (ANSA) ... Come scrive ansa.it