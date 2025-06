Israele pioggia di missili dall' Iran Raid su Teheran | Khamenei è un obiettivo

Una notte di terrore scuote Israele: una pioggia di missili provenienti dall'Iran e dallo Yemen ha devastato le città di Tel Aviv e Gerusalemme, provocando numerose vittime e un bilancio ancora in evoluzione. In un clima di tensione crescente, la regione si trova sull'orlo di un conflitto aperto, mentre le autorità invitano i civili alla massima prudenza. Poco...

Una pioggia di missili dall'Iran e dallo Yemen ha colpito Israele nella notte. Il bilancio provvisorio delle vittime è pesante: si parla di almeno 10 morti, tra i quali dei bambini, 150 feriti e 35 dispersi sotto le macerie. Lo ha fatto sapere l'agenzia di soccorso Magen David Adom (MDA). Numerose esplosioni e boati sono stati sentiti a Tel Aviv e a Gerusalemme. L'esercito ha raccomandato ai civili di restare vicini ai rifugi antiatomici. Poco prima del raid, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane aveva avvertito che gli attacchi di Teheran contro Israele diventeranno "più pesanti ed estesi" se Israele continuerà a colpire obiettivi nucleari e militari in tutto l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele, pioggia di missili dall'Iran. Raid su Teheran: Khamenei è un obiettivo

Almeno 41 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, come conseguenza della pioggia di missili che si è abbattuta dall'Iran su Israele. Altre quattro sono in condizioni di moderata gravità e 33 sono feriti lievemente.

Ormai è guerra aperta tra #Israele e #Iran: La scorsa notte, #Teheran ha lanciato contro Israele una vera pioggia di missili che in qualche caso ha bucato le difese antiaeree e provocato vittime, mentre Israele ha proseguito i suoi attacchi

L’Iran attacca, Israele bombarda Teheran: un’altra notte di guerra. Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare; Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

