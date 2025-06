Israele pioggia di missili dall’Iran e dallo Yemen nella notte | 8 morti e 200 feriti Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

Nella notte, Israele si è svegliata sotto una pioggia di missili provenienti dall'Iran e dallo Yemen, provocando distruzione e panico tra i civili. Con 8 vittime, tra cui innocenti bambini, e oltre 150 feriti, la tensione nella regione si fa insostenibile. Le esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme scuotono le fondamenta di una pace fragile, mentre il governo invita i cittadini alla massima prudenza. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Roma, 15 giugno 2025 - Una pioggia di missili dall'Iran e dallo Yemen ha colpito Israele nella notte. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 8 morti, tra i quali dei bambini, 150 feriti e 35 dispersi sotto le macerie, secondo quanto fatto sapere dall'agenzia di soccorso Magen David Adom (MDA). Numerose esplosioni e boati sono stati sentiti a Tel Aviv e a Gerusalemme. L'esercito ha raccomandato ai civili di restare vicini ai rifugi antiatomici.