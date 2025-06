Israele nuove esplosioni vicino Teheran | Iran espanderà conflitto se costretta

Le recenti esplosioni vicino a Teheran alimentano le tensioni tra Iran e Israele, con il rischio di un'espansione del conflitto se la situazione si intensifica. Il ministro degli Esteri iraniano ha avvertito che, qualora l'aggressione cessi, anche le risposte si fermerebbero, mentre l'Iran sostiene di possedere prove dell'intervento statunitense a supporto di Israele. La pace rimane un miraggio, mentre le questioni sul nucleare restano delicate e aperte a negoziati.

"Se l'aggressione cessa, naturalmente cesseranno anche le nostre risposte", ha spiegato il ministro degli Esteri iraniano, aggiungendo che il regime avrebbe trovato "prove solide", che confermerebbero l'intervento degli Stati Uniti a sostegno delle truppe di Israele. Per quanto riguarda gli accordi sul nucleare, Araghchi ha confermato che l'Iran è pronta ad un accordo, che però non leda i diritti del proprio Stato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, nuove esplosioni vicino Teheran: Iran espanderĂ conflitto se “costretta”

