Israele Netanyahu annuncia morte leader dei Guardiani della rivoluzione | a Tel Aviv e Haifa nuovi attacchi

In un clima di tensione crescente, Netanyahu annuncia con fermezza la morte dei leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, Mohammad Kazemi e Hassan Mohaghegh, vittime di un'operazione a Teheran. Mentre Tel Aviv e Haifa subiscono nuovi attacchi, il premier israeliano promette che l'IDF è "determinata a portare a termine la missione", lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi in questa escalation di conflitto.

Netanyahu ha inoltre confermato in un'intervista a Fox News l'uccisione del capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e quella del suo vice. Si tratta di Mohammad Kazemi e di Hassan Mohaghegh, rimasti intrappolati sotto le macerie dopo l'attacco israeliano alla sede dell'organizzazione a Teheran. In più, il capo del governo israeliano ha sostenuto che l'Idf è "determinata a portare a termine la missione di eliminare la doppia minaccia dalla Repubblica islamica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Netanyahu annuncia morte leader dei Guardiani della rivoluzione: a Tel Aviv e Haifa nuovi attacchi

#13giugno2025 C'è la conferma della tv di Stato iraniana: Israele ha eliminato il Comandante dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, generale Hossein Salami. fonte: il blogger Dario D’Angelo Vai su Facebook

++Petrolio, super balzo dei prezzi dopo che #Israele ha lanciato “un’operazione militare mirata” contro il programma nucleare e il programma missilistico balistico dell’Iran, ha spiegato #Netanyahu: Brent +10% a 75$ al barile, Wti +11% a 74$ al barile. USA, M Vai su X

