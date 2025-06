Israele l' Idf e il messaggio sui cellulari ai civili | Missili in arrivo andate nei rifugi Sirene a Tel Aviv e Gerusalemme Esplosioni a Teheran Le autorità | Trovate riparo in moschee e metro

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si fronteggiano ancora una volta in un escalation che coinvolge militari e civili. Le sirene su Tel Aviv e Gerusalemme, i messaggi di emergenza ai cittadini e le esplosioni che scuotono la regione rivelano quanto questa crisi sia diventata sempre piĂą complessa e imprevedibile. In questo scenario, le vite di milioni di persone sono messe a dura prova, mentre il mondo osserva in apprensione l'evolversi della situazione.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, l'Idf e il messaggio sui cellulari ai civili: «Missili in arrivo, andate nei rifugi». Sirene a Tel Aviv e Gerusalemme. Esplosioni a Teheran. Le autoritĂ : «Trovate riparo in moschee e metro»Â

Eurovision 2025, proteste contro Israele. La cantante Yuval Raphaael: "Voglio portare un messaggio di pace" - A Basilea, le proteste contro la delegazione d'Israele si sono intensificate durante la sfilata, con fischi e contestazioni al passaggio della rappresentante Yuval Raphael.

Khamenei nel mirino di Israele, chi è (e dov'è) l'ayatollah che non lascia l'Iran dal 1989: in corsa per la successione il figlio Mojtaba

Nuove esplosioni a Teheran. Ministro della difesa: Chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut; Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio; Libano, 60mila chiamate e sms ai civili: “Evacuate”. Torna la “guerra psicologica” di….

Israele verso una nuova escalation, Netanyahu: 'Colpiremo ogni obiettivo'. Telefonata Putin-Trump - Teheran a Gran Bretagna e Francia: 'Attacchiamo le vostre basi'. Si legge su ansa.it