Israele-Iran Trump | Putin può mediare No di Macron

In un clima di tensione crescente, Israele intensifica i suoi attacchi contro l'Iran, con Netanyahu che non esclude obiettivi ancora più significativi e un possibile cambio di regime. Teheran risponde con nuove offensive missilistiche, promettendo una "risposta devastante". Nel frattempo, Donald Trump si inserisce al centro della scena politica internazionale, alimentando ulteriori timori di escalation. La situazione resta incandescente, con il rischio di uno scontro che potrebbe coinvolgere anche altre potenze mondiali.

(Adnkronos) – Israele continua a colpire l'Iran, il premier Benjamin Netanyahu non esclude l'ayatollah Ali Khamenei dalla lista degli obiettivi e ipotizza un cambio di regime come effetto collaterale. Teheran risponde con nuove ondate di missili e promette un'ulteriore "risposta devastante". Donald Trump, intanto, si prende il centro della scena: minaccia l'entrata in scena se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

