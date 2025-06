Israele-Iran Trump | Ci sarà presto la pace grazie al mio intervento Putin? È pronto a fare da mediatore nel conflitto

In un clima di tensione globale, Donald Trump annuncia con ottimismo che presto arriverà la pace tra Israele e Iran, grazie ai suoi sforzi diplomatici e alla mediazione di Putin, pronto a facilitare il dialogo. Con questa mossa, si prospetta un nuovo capitolo di stabilità nel Medio Oriente, mentre il mondo guarda con speranza. La diplomazia internazionale potrebbe finalmente superare le barriere dell’ostilità, aprendo la strada a un futuro più stabile e pacifico.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth, ha dichiarato di essere impegnato in colloqui e trattative per facilitare un accordo di pace tra Israele e Iran. «Dovrebbero raggiungere un’intesa, e lo faranno, proprio come accaduto con India e Pakistan», ha scritto il presidente Usa, attestandosi il merito di aver favorito il dialogo tra i due Paesi, «utilizzando – a suo dire – gli scambi commerciali con gli Stati Uniti come leva diplomatica». «Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento». Trump ha poi ricordato di essere stato determinante anche nella tregua tra Serbia e Kosovo. 🔗 Leggi su Open.online

