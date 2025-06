In un contesto internazionale delicato e complesso, le recenti tensioni tra Israele e Iran hanno riacceso il dibattito sulla legittimità delle azioni militari e le responsabilità globali. Il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana, sottolinea con fermezza che “un paese così pericoloso non può avere l’atomica”, invitando l’Europa a intervenire su Gaza. La situazione richiede attenzione e azione concreta per evitare escalation incontrollabili.

L'ex Capo si Stato Maggiore dell'Aeronautica italiana spiega cosa sta succedendo: "Un paese così pericoloso non può avere l'atomica" " Un'azione legittima e condivisibile, non ci sono dubbi e chi dice il contrario poco capisce per quello che può succedere dal punto di vista militare e strategico.". E' duro e chiaro il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica italiana su quanto sta accadendo tra Israele e Iran. Israele-Iran, Tricarico: "Iniziativa legittima di Netanyahu ma l'Europa intervenga su Gaza." (Ansa Foto) Cityrumors.it Non ci sono mezze misure da parte del militare su quanto sta avvenendo in Iran con tanto di immediata risposta da parte degli stessi iraniani, ma il generale Tricarico non ha dubbi in questo senso anche perché " si stratta di un regime pericoloso e quando hai de vicini così pericolosi che possono avere l'atomica a breve è un dramma che colpisce non solo gli israeliani ma tutto il mondo ".