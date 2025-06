Israele-Iran primi effetti della guerra Ita si mobilita | sospesi i voli Roma-Tel Aviv fino al 31 luglio

La tensione tra Israele e Iran si fa sentire, portando alle prime conseguenze sulla vita quotidiana e sui viaggi. La compagnia Ita ha annunciato la sospensione dei voli da Roma a Tel Aviv fino al 31 luglio, sottolineando che la sicurezza di passeggeri, equipaggi e personale resta la priorità assoluta. In un clima di crescente incertezza, la mobilitazione diventa imprescindibile per tutelare tutti.

Ita: "La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità ". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Israele-Iran, primi effetti della guerra. Ita si mobilita: sospesi i voli Roma-Tel Aviv fino al 31 luglio

