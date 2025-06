Israele-Iran Papa Leone XIV | Rinnovo l’appello ai combattenti perché si fermino

Papa Leone XIV rinnova il suo appello ai combattenti affinché cessino le ostilità e promuovano il dialogo per la pace, sottolineando l'importanza di proteggere i civili e favorire iniziative umanitarie. La sua voce si leva forte in un momento di crisi, invitando la comunità internazionale a moltiplicare gli sforzi per alleviare le sofferenze e favorire una soluzione duratura. La speranza è che queste parole possano aprire un nuovo orizzonte di pace nel Medio Oriente e oltre.

Il Pontefice chiede la pace anche nel conflitto Israele-Iran. "Rinnovo l'appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace. Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l'assistenza essenziale alla popolazione colpita dalla grave crisi umanitaria. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero". Lo ha detto Papa Leone XIV prima della recita dell'Angelus, in piazza San Pietro. Cosa aveva detto ieri il Papa. Papa Leone XIV nel corso dell'udienza giubilare nella Basilica di San Pietro già ieri ha parlato della guerra in Medio Oriente: "L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune.