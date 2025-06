Israele-Iran ora la guerra atomica è più vicina Teheran ha il diritto di difendersi e noi di non essere più consenzienti

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si avvicinano pericolosamente alla soglia di una guerra atomica, con Teheran che rivendica il diritto di difendersi. Benjamin Netanyahu, nonostante le speranze di un suo declino, si conferma protagonista di un gioco rischioso che potrebbe cambiare gli equilibri del Medio Oriente. La situazione è complessa e inquietante: siamo davvero pronti ad assistere a uno scacco matto che potrebbe coinvolgere l'intera regione?

Il criminale di guerra Benjamin Netanyahu resta in piedi. Lo credevamo finito, abbandonato dalle stesse lobby della guerra, delle armi, di Israele. Invece ha di nuovo mischiato le carte con un’azione annunciata da anni Scacco matto. Il criminale di guerra Benjamin Netanyahu resta in piedi. Lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele-Iran, ora la guerra atomica è più vicina, Teheran ha il diritto di difendersi e noi di non essere più consenzienti

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - atomica

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Guerra Israele-Iran, uccisi nove scienziati impegnati nel progetto per la bomba atomica (video) Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, uccisi nove scienziati impegnati nel progetto per la bomba atomica (video) Vai su X

Decine di missili verso Israele. Trump alla Abc: Putin pronto a mediare tra Teheran e Gerusalemme - Viceministro degli Esteri di Teheran: Non coopereremo più come prima con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea); Guerra Israele-Iran, in Iran oltre 200 morti da inizio raid. Colpito centro Teheran. LIVE; Perché Israele ha attaccato l'Iran? Che c'entra l'atomica? Le cose da sapere.

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa - La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome. Lo riporta msn.com