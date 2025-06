Israele-Iran nuova notte di raid | Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme Trump | Colpiremo se attaccati

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, portando il Medio Oriente sull'orlo di un nuovo conflitto aperto. Durante la notte, Teheran ha colpito Tel Aviv e Gerusalemme, causando vittime e paura diffusa. Mentre la regione rischia di esplodere in guerra, le parole di Trump echeggiano: "Colpiremo, se attaccati." La situazione resta critica, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici.

(Adnkronos) – Nuova notte di guerra tra Iran e Israele. Continua ad aumentare il bilancio delle vittime, mentre Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi mortali contro Israele durante la notte. Almeno otto persone, tra cui bambini, sono state uccise e circa 200 ferite in Israele in seguito di attacchi durante la notte, secondo . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: israele - iran - notte - raid

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele-Iran, un'altra notte di raid. Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme: almeno 8 morti. Missili anche dallo Yemen | Netanyahu: «Controlliamo i cieli iraniani». Khamenei è un obiettivo Vai su X

Notte di inferno in Iran e Israele. Raid israeliani su Teheran: https://cityne.ws/uAaaD Si segnalano depositi di carburante in fiamme. Parallelamente... Vai su Facebook

Israele attacca l’Iran, i siti colpiti nel raid. Cosa sappiamo. FOTO; Israele-Iran, nuova notte di raid: Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme. Trump: Colpiremo, se attaccati; Israele-Iran, notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv.

Israele-Iran: ancora raid nella notte. Trump: "Se Teheran ci attacca, reagiremo con una forza mai vista"

Secondo msn.com: Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno diffuso immagini dei raid, precisando che l'operazione fa parte degli sforzi per neutralizzare la capacità iraniana di lanciare missili balistici verso Israel ...