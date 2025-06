Israele-Iran notizie in diretta sulla guerra | missili su Haifa e Tel Aviv almeno 8 morti Trump | Se Usa attaccati reagiremmo a livelli mai visti prima

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con attacchi in tempo reale che scuotono la regione. Missili iraniani hanno colpito Tel Aviv e Haifa, causando almeno 8 vittime e numerosi feriti. La situazione rimane critica e in continuo aggiornamento, mentre le potenze mondiali osservano con apprensione. Di fronte a questa escalation, le minacce di una risposta drastica degli Stati Uniti di Trump alimentano l’incertezza: una reazione senza precedenti potrebbe essere imminente.

Israele-Iran, attacco in diretta e le ultime notizie in aggiornamento: serie di attacchi incrociati nella notte tra i due Paesi. Pioggia di missili iraniani su Haifa e Tel Aviv: almeno 8 morti e oltre 200 feriti. Fonti israeliane: "Nessun obiettivo escluso, nemmeno Khamenei".

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

