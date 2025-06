Israele-Iran Netanyahu | Veto Trump su uccisione Khamenei è fake news

In un contesto segnato da tensioni e notizie spesso contrastanti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu sfata il mito di un veto di Trump sull'eventuale eliminazione di Khamenei. Smentendo le voci di fake news, Netanyahu chiarisce che non esiste alcuna restrizione americana su un'azione contro la Guida Suprema iraniana. Una dichiarazione che ridisegna gli equilibri diplomatici e militari in Medio Oriente, lasciando aperta la strada a nuove dinamiche regionali.

(Adnkronos) – Donald Trump non ha vietato a Israele di uccidere l'ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema dell'Iran. E' il premier israeliano Benjamin Netanyahu ad affermare che non esiste nessun veto esplicito della Casa Bianca su un eventuale piano per colpire Khamenei. "Ci sono così tante notizie false su conversazioni che non sono mai avvenute . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

