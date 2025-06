Israele-Iran missili iraniani intercettati nei cieli di Amman in Giordania

Una crescente tensione scuote il Medio Oriente: missili iraniani intercettati sui cieli di Amman e attacchi mirati di Israele contro l’Iran. La regione si avvia verso un possibile nuovo punto di crisi, mentre i negoziati tra Iran e Stati Uniti sul nucleare sono sempre più incerti. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata escalation?

Una nuova ondata di missili iraniani è stata intercettata nel cielo della capitale giordana nelle prime ore di domenica, mentre Teheran ha scatenato un nuovo attacco. Israele, nel frattempo, ha lanciato un attacco esteso all’Iran domenica, colpendo direttamente l’industria energetica e il quartier generale del Ministero della Difesa. In mezzo al conflitto, i negoziati previsti tra l’Iran e gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran sono stati cancellati, mettendo in dubbio quando – e come – si potrebbe porre fine ai combattimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili iraniani intercettati nei cieli di Amman in Giordania

