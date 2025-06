Israele-Iran | il peso europeo di un dialogo che non c’è

Il crescente scontro tra Israele e Iran riaccende il dibattito sul ruolo dell’Europa in un contesto globale complesso e instabile. Mentre l’Italia e l’Europa invocano il dialogo, ci si chiede quale peso reale possano avere queste parole in un panorama dominato da tensioni profonde e dalla mancanza di iniziative concrete. È tempo di riflettere: quale ruolo davvero può assumere l’Europa per favorire una pace duratura, o rischiamo di rimanere semplici spettatori?

Israele-Iran, si rincorre l'invito al dialogo da parte di Italia e di Europa. Ma quale dialogo? E soprattutto quale peso di un dialogo? Il dialogo mai aperto da un'Europa balbettante che arma l'Ucraina da oltre tre anni in un altrettanto mai aperto negoziato per mettere fine alla guerra con la Russia? Individuando nella Russia il solo grande nemico, e continuando a chiedere per Putin anche in queste ore ulteriori sanzioni, senza volgere lo sguardo altrove? Per esempio verso Israele, sempre a quota zero sanzioni, e verso una Gaza da Israele con Netanyahu massacrata? "Il governo italiano è in prima linea per favorire la de-escalation.