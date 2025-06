Israele-Iran il 17 Consiglio esteri Ue

L'Unione Europea si prepara a un vertice cruciale per affrontare le tensioni tra Israele e Iran, con la riunione dei ministri degli Esteri prevista martedì alle 22:00, convocata dall'Alto Rappresentante Kaja Kallas. Questo incontro rappresenta un momento chiave per coordinare le strategie diplomatiche, promuovere la stabilità e lavorare verso una de-escalation nella regione. L'UE ribadisce il suo impegno deciso nel favorire la sicurezza e la pace in Medio Oriente.

22.00 "L'Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha convocato per martedì una riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Ue in collegamento video.L' incontro sarà l'occasione per uno scambio di vedute,per coordinare le iniziative diplomatiche verso Tel Aviv e Teheran e per definire i prossimi passi". "L'Ue è fortemente impegnata per la sicurezza regionale e la de-escalation. Continueremo a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e trovare una soluzione attraverso un accordo negoziato".Così Kallas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

