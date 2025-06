Israele-Iran Crosetto dice che in Italia c'è il rischio di attacchi terroristici | Possibili atti dimostrativi

In un momento di tensione internazionale crescente, le parole del ministro Crosetto ci ricordano quanto il nostro paese sia vulnerabile a minacce invisibili ma concrete. Con il rischio di atti dimostrativi da parte di gruppi radicalizzati, l’Italia si trova in prima linea, tra inquietudine e responsabilità . La stabilità non è scontata: scopriremo insieme quali misure sono state adottate per proteggere la nostra sicurezza e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Il ministro della Difesa Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera sulla crisi scoppiata tra Iran e Israele ha detto che non si può escludere rischio di una guerra nucleare. Per quanto riguarda le possibili conseguenze dell'escalation per l'Italia ha detto che "Da noi il rischio maggiore è quello di atti dimostrativi da parte di gruppi radicalizzati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

