Israele-Iran | ancora raid nella notte Trump | Se Teheran ci attacca reagiremo con una forza mai vista | La diretta

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con raid notturni e minacce di rappresaglie senza precedenti. Le forze israeliane agiscono per neutralizzare le capacità missile di Teheran, mentre l'ombra di un attacco più ampio si fa sempre più concreta. In questa escalation, ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri della regione: rimanete sintonizzati per la diretta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno diffuso immagini dei raid, precisando che l'operazione fa parte degli sforzi per neutralizzare la capacità iraniana di lanciare missili balistici verso Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele-Iran: ancora raid nella notte. Trump: "Se Teheran ci attacca, reagiremo con una forza mai vista" | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - raid - iran - notte

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali.

Guerra Israele – Iran, nuova notte di raid: news di oggi Vai su X

Notte di inferno in Iran e Israele. Raid israeliani su Teheran: https://cityne.ws/uAaaD Si segnalano depositi di carburante in fiamme. Parallelamente... Vai su Facebook

Israele-Iran, notte di raid: bombardato il quartiere di Khamenei. Teheran minaccia: Pronti a usare 2mila missili; Caccia Idf su Teheran. Raid iraniani su Israele: 1 morto in Bassa Galilea, feriti ad Haifa; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Media: Israele conferma attacco a Houthi in Yemen.

Israele-Iran: ancora raid nella notte. Trump: "Se Teheran ci attacca, reagiremo con una forza mai vista" - L'Aeronautica militare israeliana ha colpito nella notte nuovi siti missilistici in Iran, inclusi depositi e rampe di lancio nella regione occidentale del Paese. Scrive msn.com