israele intensifica i raid contro i siti nucleari iraniani

La tensione tra Israele e Iran si infiamma con raid sempre più vigorosi, diretti al cuore del programma nucleare iraniano e ai siti strategici di Teheran. Mentre Tel Aviv intensifica le sue operazioni, la minaccia di un conflitto prolungato si fa concreta, con fonti ufficiali che prevedono settimane di scontri. In questo quadro di escalation, il mondo osserva con apprensione, consapevole che ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di tutta la regione.

