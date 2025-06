Israele Idf diffonde video di droni iraniani intercettati

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con l’IDF che diffonde immagini spettacolari di droni iraniani intercettati nei cieli israeliani. Questi eventi si inseriscono in un contesto di escalation militare che ha già causato vittime e feriti. Le immagini mostrano interventi decisivi come raid aerei e intercettazioni, simbolo di una regione in fermento. Un'analisi approfondita di queste azioni ci aiuterà a capire le possibili ripercussioni future.

L’Idf ha diffuso un video che mostra droni iraniani intercettati nei cieli di Israele durante l’attacco di Teheran nella notte di sabato sullo stato ebraico, che finora ha provocato almeno 10 morti e circa 200 feriti. In una delle operazioni ad agire è un elicottero delle forze di difesa aerea. Nelle immagini si vede anche un raid israeliano su una postazione lanciamissili in Iran. Lo Stato ebraico anche sabato ha preso di mira infrastrutture militari e nucleare sul territorio della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Idf diffonde video di droni iraniani intercettati

