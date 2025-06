Israele esplosioni a Gerusalemme | in corso nuovo attacco dell’Iran

Tensione alle stelle a Gerusalemme: esplosioni in corso e un nuovo attacco dell'Iran scuotono la regione. Il ministro degli Esteri iraniano avverte che, se l'aggressione si ferma, anche le risposte di Teheran cesseranno, mentre accusa gli Stati Uniti di sostegno alle truppe israeliane. La situazione resta esplosiva, con rischi che potrebbero amplificarsi ulteriormente. Seguiremo gli sviluppi di questa crisi internazionale, che minaccia di ridefinire gli equilibri di tutto il Medio Oriente.

"Se l'aggressione cessa, naturalmente cesseranno anche le nostre risposte", ha spiegato il ministro degli Esteri iraniano, aggiungendo che il regime avrebbe trovato "prove solide", che confermerebbero l'intervento degli Stati Uniti a sostegno delle truppe di Israele. Per quanto riguarda gli accordi sul nucleare, Araghchi ha confermato che l'Iran è pronta ad un accordo, che però non leda i diritti del proprio Stato.

