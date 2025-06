Israele | eliminati vertici dei Pasdaran

In un gesto che scuote gli equilibri mediorientali, Israele rivendica la distruzione di vertici chiave dei Pasdaran e degli scienziati nucleari iraniani. La tensione si intensifica con attacchi mirati a Teheran, segnando un capitolo cruciale nel conflitto tra le due nazioni. Ma cosa nasconde questa escalation? Analizziamo i dettagli e le possibili ripercussioni di queste azioni militari.

20.00 Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato in un'intervista a Fox News che Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran,il capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice. Aggiornato a 14, inoltre, il numero degli scienziati nucleari iraniani vittime degli attacchi israeliani da venerdì Alcuni di loro sono stati uccisi con autobombe. Cinque ne sono esplose a Teheran in risposta ai raid e almeno 50 missili balistici sono stati lanciati verso Israele.