Israele dichiara guerra all’Iran | e se ci fermassimo un attimo?

se ci fermassimo un attimo, potremmo riflettere sul vero costo di questa guerra, oltre le bombe e i fronti: il prezzo della perdita dell’innocenza e dell’umanità. In un mondo spesso diviso, è il momento di chiederci quale strada intraprendere per costruire ponti anziché barriere, perché solo così possiamo sperare in un futuro di pace e comprensione duratura.

Stamani, in un passaggio di un reportage pubblicato sul Corriere della Sera, un frammento di riflessione emerge dal cuore di Tel Aviv: “La smaliziata Tel Aviv non è mai stata innocente ma sotto queste bombe sta perdendo l’innocenza della spavalderia.” Parole che colpiscono, perché evocano non solo la tragedia in corso, ma anche la fine di un’illusione: quella di poter attraversare un conflitto senza portarne addosso il peso morale e umano. E allora forse una riflessione più profonda va fatta. Non solo sulla guerra in corso, ma sulle guerre tutte. Sul modo in cui si accendono, si alimentano, si giustificano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it