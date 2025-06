Israele | colpito l' aeroporto di Mashhad

In un episodio di tensione crescente, l'esercito israeliano ha condotto un attacco audace sull'aeroporto di Mashhad, nel nord-est dell'Iran. Questo raid, il più profondo finora dall'inizio delle operazioni, sottolinea la determinazione di Israele nel raggiungere la supremazia aerea su tutto il territorio iraniano. Un gesto che potrebbe avere conseguenze significative nel quadro geopolitico regionale e internazionale. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa escalation.

17.53 L'esercito israeliano ha reso noto che l'Aeronautica militare ha bombardato l'aeroporto di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, a circa 2.300 chilometri da Israele. E' l'attacco più in profondità dall'inizio dell'operazione". "L'Aeronautica militare sta lavorando per raggiungere la superiorità aerea in tutto l'Iran", ha detto l'Idf secondo quanto riportano i media locali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it