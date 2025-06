Israele colpisce Mashhad raid più in profondità in Iran

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: l'IDF ha condotto un audace raid a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, raggiungendo profondità mai viste prima. Con un'operazione che mette in discussione la stabilità della regione, Tel Aviv mira a consolidare la superiorità aerea e a rafforzare la sua posizione strategica. In un clima di crescente inquietudine globale, le conseguenze di questo attacco potrebbero ridisegnare gli equilibri geopolitici.

L'Idf ha reso noto che l'Aeronautica Militare israeliana ha bombardato l'aeroporto di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, a circa 2.300 chilometri da Israele, segnando "l'attacco più in profondità dall'inizio dell'operazione". "L'Aeronautica Militare sta lavorando per raggiungere la superiorità aerea in tutto l'Iran", ha sottolineato l'esercito israeliano, come riportano i media locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele colpisce Mashhad, raid più in profondità in Iran

In questa notizia si parla di: iran - israele - mashhad - profondità

