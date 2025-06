Israele colpisce il quartier generale nucleare dell' Iran Trump | Se attaccati reagiremo con una forza mai vista | La diretta

In un clima di tensione crescente, Israele ha colpito il quartier generale nucleare iraniano, annunciando una risposta decisa e senza precedenti nel caso di aggressioni future. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno condiviso immagini dei raid, sottolineando l’obiettivo di neutralizzare la minaccia missilistica iraniana. La situazione rimane cruciale: come evolverà questa delicata partita geopolitica? Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale.

Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno diffuso immagini dei raid, precisando che l'operazione fa parte degli sforzi per neutralizzare la capacità iraniana di lanciare missili balistici verso Israele.

