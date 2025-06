Israele Bat Yam | soccorritori cercano dispersi tra macerie dell’edificio colpito

In una notte di paura e distruzione, i soccorritori di Bat Yam si intrecciano tra le macerie alla ricerca disperata di dispersi dopo l’attacco con missili iraniani. La tragedia ha già mietuto sei vittime innocenti, tra cui bambini, e centinaia di persone sono rimaste ferite. Con la tensione in aumento tra Israele e Teheran, il mondo osserva con apprensione. La corsa contro il tempo per salvare vite continua, mentre si moltiplicano gli sconvolgenti dettagli di questa escalation militare.

I soccorritori cercano i dispersi tra le macerie dell’edificio residenziale colpito da un missile iraniano a Bat Yam, vicino a Tel Aviv, in Israele, nella notte tra sabato e domenica. Nell’attacco sono morte sei persone, tra cui una bambina di 8 anni, un bambino di 10 anni e un ragazzo di 18 anni. Un centinaio i feriti mentre sette persone mancano all’appello. Negli attacchi sferrati domenica da Teheran sullo stato ebraico ci sono 10 morti, 200 feriti e 7 dispersi. E’ la risposta del regime degli ayatollah ai raid israeliani contro le infrastrutture nucleari e militari nella Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Bat Yam: soccorritori cercano dispersi tra macerie dell’edificio colpito

