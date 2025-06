Israele attacca il quartier generale nucleare in Iran | uccisi gli scienziati dell' atomica

In un momento di crescente tensione internazionale, Israele ha condotto un attacco mirato al quartier generale nucleare in Iran, colpendo anche gli scienziati coinvolti nel programma atomico. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane, generale Efi Defrin, denuncia la presa di mira del regime iraniano contro i civili, mentre l’Operazione ‘Frecce del Nord’ prosegue senza sosta. La situazione si intensifica, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali…

«Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare. Il regime terroristico iraniano, invece, prende di mira i civili». Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Efi Defrin. «Siamo al terzo giorno dell’Operazione 'Frecce del Nord’. Non fermeremo gli attacchi per un attimo. Gli aerei dell’Aeronautica Militare hanno continuato ad attaccare più. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele attacca il quartier generale nucleare in Iran: uccisi gli scienziati dell'atomica

In questa notizia si parla di: generale - quartier - nucleare - israele

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

#Israele "Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell'#Iran. Il regime terroristico iraniano invece sta prendendo di mira i nostri civili". Lo ha detto in un briefing il portavoce dell'#Idf, il generale Effi Defrin. - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | "Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell'Iran". Lo ha detto in un briefing il portavoce dell'Idf, il generale Effi Defrin. Nuove esplosioni si possono udire nella capitale iraniana Teheran: lo riferisce un giornalista dell'Afp sul posto. # Vai su Facebook

Idf, colpito il quartier generale nucleare dell'Iran. Nuove esplosioni udite a Teheran; Iran-Israele, raid in corso Teheran, Tel Aviv e Gerusalemme. Da venerdì 200 iraniani e 13 israeliani morti; Nuove esplosioni a Teheran. Ministro della difesa: Chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut - Sirene a Tel Aviv e Gerusalemme, missili dall'Iran.

Israele-Iran, attacco al quartier generale nucleare e al ministero della Difesa di Teheran - Il regime terroristico iraniano, invece, prende di mira i civili". Segnala iltempo.it