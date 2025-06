Israele attacca ancora l' Iran | colpiti siti missilistici a Teheran

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: Israele ha nuovamente colpito siti missilistici a Teheran, confermando il proprio impegno nel neutralizzare le minacce iraniane. Le immagini dei raid diffuse dalle Forze di Difesa israeliane testimoniano la determinazione di prevenire attacchi balistici e garantire la sicurezza nazionale. Questa escalation potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche regionali, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno diffuso immagini dei raid, precisando che l'operazione fa parte degli sforzi per neutralizzare la capacità iraniana di lanciare missili balistici verso Israele.

