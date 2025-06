Isola dei Famosi | Mario Adinolfi è troppo autocritico a volte esagera parla un' ex amata naufraga

L’Isola dei Famosi torna a catturare l’attenzione, e tra i protagonisti anche Mario Adinolfi si distingue per uno stile spesso troppo autocritico, a volte rischiando di esagerare. La sua ex compagna naufraga, Laura Maddaloni, non manca di commentare con schiettezza il suo percorso, aprendo un dibattito acceso e appassionato. Ma cosa rivela questa opinione sulla nuova edizione? Scopriamolo insieme.

L'ex naufraga Laura Maddaloni commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, sbilanciandosi in particolar modo sul percorso del giornalista Mario Adinolfi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi: "Mario Adinolfi è troppo autocritico, a volte esagera", parla un'ex amata naufraga

In questa notizia si parla di: isola - famosi - mario - adinolfi

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

"È l'ultimo avvertimento". Isola dei Famosi, guerra in Honduras: arriva l'ultimatum per Mario Adinolfi Vai su Facebook

Isola dei Famosi 2025: "Una botta e via", Mario Adinolfi giudica Loredana Cannata e il suo passato da "collezionista" - VIDEO https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-adinolfi-giudica-cannata… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: Sai quello che hai fatto e menti; Isola dei Famosi 2025, le pagelle dell'11 giugno: Loredana teatrale (5), Cristina gelida (4) Mario Adinolfi ra; L'isola dei famosi, Mario Adinolfi shock: si rasa a zero per un pezzo di carne alla griglia.

Isola dei Famosi: "Mario Adinolfi è troppo autocritico, a volte esagera", parla un'ex amata naufraga - L'ex naufraga Laura Maddaloni commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, sbilanciandosi in particolar modo sul percorso del giornalista Mario Adinolfi. Lo riporta comingsoon.it