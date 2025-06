Isi Rfi è il commissario Tutti i dubbi dei comitati

La nomina di Aldo Isi come commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria Adriatica ha suscitato numerosi dubbi tra i comitati di cittadini. La preoccupazione principale riguarda il suo ruolo di amministratore delegato di RFI, società proponente dell’opera. Questo conflitto di interesse potrebbe compromettere la trasparenza e l’efficacia dell’intervento, portando i cittadini a chiedersi se si possa davvero mettere al primo posto il benessere della comunità e dell’ambiente.

La nomina di Aldo Isi, attuale amministratore delegato di Rfi, quale commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria Adriatica, non convince i comitati. Il motivo è proprio per il suo ruolo apicale rivesto da Isi all’interno della società proponente. Il coordinamento di cittadini che da tempo si batte per cambiare i contorni dell’opera, sostituendo il raddoppio della linea tramite viadotto a ridosso della A14 con un tunnel sotterraneo più vicino agli attuali binari, parla infatti di scelta che "suscita molteplici perplessità ". E questo perché, proseguono i comitati, "considerato la rilevanza dell’opera e il coinvolgimento di diverse regioni (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia), potrà avviare tutte le attività per la realizzazione degli interventi previsti sulla linea della dorsale adriatica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it