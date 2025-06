Iseo | posteggia in discesa e dimentica di mettere il freno a mano l’auto si ribalta e lo schiaccia

Un incidente assurdo scuote Iseo: un uomo di 58 anni ha perso la vita schiacciato dalla propria auto, che si è ribaltata lasciandolo intrappolato. La tragica fatalità, avvenuta nel pomeriggio di domenica 15 giugno, evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e disastro. Questa drammatica vicenda ci ricorda l’importanza di adottare tutte le precauzioni possibili: ora, approfondiamo i dettagli di questa tragica vicenda.

Iseo, 15 giugno 2025 - Muore schiacciato dalla sua stessa auto che si è ribaltata. È successo nel pomeriggio di domenica, 15 giugno, a Iseo. La vittima è un cinquantottenne. Un incidente che, se la dinamica sarà confermata, ha dell'incredibile: l'uomo infatti in base ai primi accertamenti della polizia Stradale sarebbe stato travolto dalla macchina che aveva posteggiato in discesa con ogni probabilità senza inserire il freno a mano lungo via Del Dossello. La vettura si sarebbe messa in moto e durante la marcia per colpa di un avvallamento si è ribaltata, finendo addosso al malcapitato che stava cercando in qualche modo di fermarne la corsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it