Irpinia Pride 2025 | Avellino alza la voce E non chiede scusa

Irpinia Pride 2025 si prepara a scuotere Avellino, portando un messaggio di forza, orgoglio e solidarietà. La propria voce si leva forte e chiara, rombando attraverso le strade, pronti a reclamare rispetto e diritti. È più di una semplice celebrazione: è una lotta, una rivoluzione pacifica che apre nuove frontiere di inclusione. Alle 16, Piazza...

Il cuore dell’Irpinia batte più forte. Batte a ritmo di musica, di passi che marciano. Di voci che non vogliono più tacere. Batte per l’Irpinia Pride 2025, ed è un battito che non chiede permesso. Esige spazio. Esige ascolto. Esige rispetto. Non è una festa. È una frontiera Alle 16, Piazza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Irpinia Pride 2025: Avellino alza la voce. E non chiede scusa

In questa notizia si parla di: irpinia - pride - chiede - avellino

Irpinia Pride, sindaco Nargi: "Avellino in piazza per i diritti civili e l'inclusione" - Ad Avellino, il sindaco Nargi guida il "Irpinia Pride", un evento che si inserisce nel cuore di giugno, mese simbolo dei diritti civili.

La responsabile nazionale Diritti e Libertà di Sinistra Italiana Marilena Grassadonia ad Avellino per un incontro verso il Pride del 15 giugno Vai su Facebook

Irpinia Pride 2025: Avellino alza la voce. E non chiede scusa; Irpinia Pride 2025 (Avellino), domenica 15 giugno: “Io son pront*, e tu?, l'omaggio a Raffaella Carrà; “Calci e disprezzo, altro che Pride”: ad Avellino si marcia perché l’odio non è un’opinione.

Irpinia Pride 2025: domani Avellino si colora d’arcobaleno con BigMama e Lorenzo Balducci

Lo riporta irpinianews.it: Tutto pronto ad Avellino per l’Irpinia Pride 2025, in programma domani, domenica 15 giugno, con appuntamento per il raduno alle ore 16 a Piazza Libertà.