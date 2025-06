Ironheart | Tanti nuovi iconici spot dalla serie Marvel.

Ironheart si prepara a conquistare i fan con una serie di spot irresistibili, vibranti e pieni di energia, che promettono di portare l’universo Marvel su Disney+ a un nuovo livello. La protagonista stessa descrive le anteprime come “iconiche”, aumentando l’anticipazione per l’esordio dal 25 giugno 2025. Con questi contenuti esplosivi, Marvel Studios cattura l’attenzione e fa salire l’attesa: la rivoluzione sta per iniziare!

I Marvel Studios stanno promuovendo al massimo l’esordio su Disney+ di Ironheart, la nuova serie live-action in arrivo da fine giugno. Attraverso i canali social ufficiali, infatti, sono apparsi negli ultimi giorni – oggi incluso – tanti nuovissimi spot davvero spettacolari, e come dice la protagonista in più occasioni “iconici”. I nuovi spot arrivano in rete a poche settimane dall’esordio dei primi tre episodi su Disney+ ( 25 giugno 2025 ), e poco dopo il lancio in rete del trailer ufficiale ( lo trovate a questo nostro indirizzo ). Armor on. Schedule packed. See the 3-episode premiere of Marvel Television’s #Ironheart coming to @DisneyPlus June 24 at 6pm PT9pm ET. 🔗 Leggi su Universalmovies.it