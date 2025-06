IranOng | almeno 406 morti e 654 feriti

Le conseguenze degli attacchi israeliani in Iran sono drammatiche: almeno 406 morti e oltre 650 feriti, secondo un gruppo di attivisti per i diritti umani a Washington. Le cifre, confermate da diverse fonti internazionali, evidenziano la gravità del conflitto e la sofferenza dei civili coinvolti. La situazione rimane critica, con le autorità che cercano di distinguere tra obiettivi militari e popolazione civile. La tensione si aggrava, alimentando preoccupazioni globali e richieste di de-escalation.

18.30 Gli attacchi israeliani in Iran hanno ucciso almeno 406 persone e ne hanno ferite altre 654. Ad affermarlo è un gruppo di attivisti per i diritti umani con sede a Washington, sulla base di verifiche incrociate tra varie fonti all'interno dell'Iran. Il bilancio da questa fonte viene rilanciato da diversi media tra cui Ynet, Associated Press e The Guardian. Lo stesso gruppo ha sottolineato di lavorare per identificare e distinguere i civili dai membri dei servizi segreti tra le vittime.