Irandecine missili su Tel Aviv e Haifa

Una notte di tensione e paura tra Israele e Iran, con oltre 40 missili balistici lanciati dall'Iran verso Tel Aviv e Haifa. L'attacco ha provocato feriti e vittime, seminando il panico tra i civili. La situazione rimane critica, con l'ombra di ulteriori escalation all'orizzonte. Quali saranno le conseguenze di questa escalation militare?

23.52 Più di 40 missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso il territorio israeliano in tarda serata. Il bombardamento ha colpito l'area di Haifa e la Galilea.Secondo le prime informazioni, diversi missili non sono stati intercettati e hanno colpito alcune zone della bassa Galilea, ferendo 14 persone e provocando la morte di una donna, all'interno di una casa centrata da un missile.sabato notte oltre 150 missili erano stati lanciati dall'Iran contro Tel Aviv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

