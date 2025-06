Iran uccisi capo intelligence Pasdaran e due ufficiali

Una drammatica escalation scuote l'Iran: il capo dell'intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Kazemi, e due ufficiali sono stati uccisi a Teheran. La conferma arriva dall'agenzia Tasnim e dal Primo Ministro Netanyahu, lasciando il paese in uno stato di tensione crescente. Questa perdita potrebbe avere implicazioni profonde nella già complessa scena geopolitica regionale, sollevando interrogativi su possibili rappresagge e nuove destabilizzazioni.

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha confermato che il capo del dipartimento di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Kazemi, e altri due ufficiali sono stati uccisi a Teheran. Iran International aveva inizialmente riferito che Kazemi e il suo vice, Hassan Mohaqeq, erano rimasti intrappolati sotto le macerie, e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha successivamente confermato la loro uccisione in un'intervista a Fox News.

