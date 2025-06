Iran Trump indeciso | l’ipotesi del coinvolgimento Usa nel conflitto e poi la promessa di pace

L'incertezza avvolge la politica internazionale: Trump, tra ambiguità e speranza, oscilla tra il coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Iran e una promessa di pace imminente. Dopo aver lasciato aperta la porta a un possibile intervento, il presidente americano ha poi annunciato, su Truth, una futura stabilità tra Israele e Iran. Un gioco di accuse e speranze che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel delicato equilibrio del Medio Oriente.

Il presidente Usa ha prima sostenuto in un'intervista ad Abc News che non è impossibile un coinvolgimento delle truppe Usa nel conflitto, per poi pubblicare sul Truth un post che preannuncia una pace nell'immediato futuro tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump indeciso: l’ipotesi del coinvolgimento Usa nel conflitto e poi la promessa di pace

In questa notizia si parla di: iran - coinvolgimento - conflitto - pace

Israele ha attaccato l'Iran: forti esplosioni a Teheran. ?Gli Usa: «Nessun coinvolgimento» - Una serie di esplosioni scuote Teheran mentre Israele dichiara uno stato di emergenza, alimentando tensioni in una regione già instabile.

Putin chiama Trump per gli auguri. E fanno il punto su Israele, Iran e Ucraina 5o minuti di telefonata giudicata positiva e distesa da entrambe le parti. Diversità di giudizio sugli attacchi di Israele all'Iran ma concordano: "il conflitto deve finire" #PutinTrump #Dial Vai su Facebook

Trump: aperto a Putin mediatore, possibile coinvolgimento Usa in guerra Israele-Iran. Decine di missili su Tel Aviv e Gerusalemme, raid a Teheran; Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Possibile coinvolgimento Usa nella guerra”; Decine di missili verso Israele. Trump: Iran e Israele devono concludere accordo. Ci sarà pace - Viceministro degli Esteri di Teheran: Non coopereremo più come prima con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea).

Il conflitto Israele-Iran, Trump: «Avremo presto la pace e Putin può fare da mediatore» - Teheran ha lanciato una violenta controffensiva dopo i nuovi raid israeliani ... Riporta gds.it