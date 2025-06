Iran sotto le bombe di Israele | in pericolo anche l’ayatollah Khamenei

La regione del Medio Oriente è nuovamente scossa da una serie di attacchi che hanno intensificato la tensione tra Israele e Iran. Sei bombardamenti in pochi giorni hanno colpito città strategiche, con conseguenze drammatiche e un bilancio tragico in costante aumento. La minaccia si estende oltre le frontiere, mettendo in pericolo anche figure chiave come l’ayatollah Khamenei. Una crisi che potrebbe avere ripercussioni globali, lasciando il mondo in ansia per il futuro.

Sono stati sei in totale gli attacchi che da venerdì continuano a sconvolgere i sue Paesi. L'ultimo verso Israele ha preso di mira Bat Yam, a sud di Tel Aviv, e una città nella Sefala, a ovest di Gerusalemme, provocando 10 morti. In Iran la situazione è più complessa con un bilancio di 100 morti destinato a crescere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran sotto le bombe di Israele: in pericolo anche l’ayatollah Khamenei

