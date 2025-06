Iran per quello servono le bombe Usa Cosa sa Cecilia Sala

In un'analisi esclusiva, Cecilia Sala svela come l'obiettivo di Israele sia più strategico che offensivo: indebolire il regime iraniano piuttosto che distruggere il suo programma nucleare. La giornalista italiana, dopo aver vissuto da vicino le tensioni a Teheran, mette in evidenza una realtà complessa e sfaccettata, sottolineando che creare le condizioni per il collasso potrebbe essere più efficace delle operazioni militari dirette. Ma cosa serve realmente per raggiungere questo obiettivo?

"Quello di Israele è un attacco per far crollare il regime iraniano, non per distruggere il programma atomico". A sottolinearlo in una intercista su La Stampa è Cecilia Sala, giornalista italiana che tra dicembre e gennaio scorsi era stata incarcerata per tre settimane a Teheran. "E' più facile creare le condizioni per il collasso del potere piuttosto che distruggere le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio" per le quali "servirebbero le bombe da 14 tonnellate che soltanto gli americani hanno", ha osservato. Per Cecilia Sala Israele "sta colpendo in maniera indiretta il programma atomico ma sta anche prendendo di mira i leader militari secondo il copione già seguito con Hezbollah " a Beirut. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "per quello servono le bombe Usa". Cosa sa Cecilia Sala

