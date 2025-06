Iran missili Hellfire inviati dagli Stati Uniti a Israele prima dell' attacco | la mossa di Trump per aiutare Netanyahu

Un'operazione segreta, forse orchestrata da Donald Trump, avrebbe visto la consegna di centinaia di missili Hellfire a Israele prima dell'attacco contro l'Iran. Questa mossa strategica potrebbe aver rafforzato la posizione di Netanyahu in un momento cruciale, sollevando interrogativi sulle alleanze e le manovre geopolitiche degli Stati Uniti nella regione. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri del Medio Oriente.

